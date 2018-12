Can 2019: La Sierra Leone disqualifiée

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé lundi que la Sierra Leone était disqualifiée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, entraînant la qualification du Ghana et du Kenya.

La menace pesait comme une épée de Damoclès au-dessus de la sélection sierra-léonaise de football. Vendredi, la sanction est tombée : la Sierra Leone ne participera pas à la Coupe d’Afrique des Nations en 2019.

Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football lors de son conclave de vendredi au Ghana. L’instance faîtière du football africain s’aligne sur une décision de la FIFA qui avait suspendu les Leone Stars pour une ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération.

Dans la foulée, les trois derniers matches de qualification de l‘équipe nationale ont été annulés. Quant aux deux matches déjà joués par les Leone Stars, ils seront purement et simplement annulés. Dès lors, le classement du groupe F dans lequel se logeait la Sierra Leone, se réduit à trois équipes : Kenya 7 points, Ghana 6 pts, Ethiopie 1 pt. Avant même la dernière journée de qualification prévue en mars prochain, il est indéniable que le Kenya et le Ghana arrachent leurs tickets pour la phase finale de la CAN 2019.

Pour l’heure, difficile de dire avec exactitude où se tiendra la compétition. Vendredi, à Accra, la CAF a également décidé de retirer l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun, et prévoit un appel à candidatures d’ici fin décembre. En attendant, le Maroc et l’Afrique du Sud qui n’ont pas encore formellement posé leurs candidatures, ne cachent pas leurs ambitions d’abriter la célèbre compétition du football africain.

Africanews