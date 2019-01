Can 2019: La compétition décalée d’une semaine

C’est désormais officiel. Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Egypte 201 a été décalé d’une semaine, selon la chaîne de télévision BeINSPORTS.

La plus grande compétition du continent se déroulera du 20 juin au 17 juillet. Une décision prise par la Confédération Africaine de Football (CAF) sur demande des fédérations maghrébines qui ont évoqué comme motif le mois de ramadan qui se terminera une semaine avant la date initiale (15 juin-13 juillet). Ce décalage permettra donc aux footballeurs musulmans de bien récupérer après un mois de jeûne (du 05 mai au 04 juin) et aussi d’éviter les stages en cette période bénie. Ce décalage permettra aux joueurs de ces nations de biens récupérer après le jeûne du mois de Ramadan (du 05 mai au 04 juin). Même si la date retenue ne coïncide pas avec le ramadan, c’est d’ailleurs 10 jours aprés le Ramadan. Les fédérations veulent éviter que les stages de concentration se déroulent en période de jeûne. Les joueurs ne pourront pas récupérer assez suffisamment après ce mois important pour les musulmans. Rappelons que la CAN 2019 sera différente des précédentes éditions. Ce sera le premier tournoi à 24 équipes.

G.E. NDIAYE