La CAN 2023 en Côte d’Ivoire

La rencontre entre le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et celui de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara ; a eu une issue heureuse pour la Can 2023 qui aura lieu au pays des éléphants.

Après le Cameroun et la Guinée qui ont accepté le glissement des dates, c’est au tour de la Côte d’ivoire de consentir à organiser la Can 2023. Cela, à la sortie de la rencontre entre Ahmad Ahmad et les dirigeants ivoiriens.

Cette décision, selon le président de la CAF, s’inscrit au nom du principe de solidarité.

Rappelons que la fédération ivoirienne de football avait déposé devant le TAS un recours après le glissement des dates. En effet, les autorités n’avaient confirmé l’organisation de la compétition en 2023 suite au retrait du Cameroun de la Can 2019, qui prend la place de la Cote d’ivoire en 2021.

Un recours qui ne devrait pas tardé à être retiré. A noter que le Sénégal s’était porté volontaire pour organiser cette édition au cas la Cote d’ivoire rejetait la demande de la Caf. Le pays de la Teranga devra attendre la Can 2027, la seule non attribuée pour le moment.

wiwsport.com