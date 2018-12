Can Handball (f) :Le Sénégal file en demies

L’équipe nationale de handball féminin du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en disposant (23-16) de la Guinée, ce dimanche, à Brazzaville (Congo). Pour une place en finale, les lionnes défieront, ce lundi, la République Démocratique du Congo (RDC), victorieuse (37 à 30) de la Tunisie.

Le Sénégal défend bien son statut de prétendant au titre de champion dans cette CAN de handball, édition 2018, à la RD Congo. Les Lionnes du Sénégal se sont envoyées en demi-finale ce dimanche en s’imposant devant les Guinéennes qui n’ont rien pu faire pour arrêter l’offensive des Gaïndé de Frédéric Bougeant. Les coéquipières de Hatadou Sako ont gagné sur le score de 23 à 16. Les Lionnes attendent désormais le vainqueur de l’autre rencontre de quart de finale entre la RD Congo et la Tunisie (14h), pour connaitre leur futur adversaire en demi-finale demain à 17h. La finale et le match de classement pour la 3e place, se dérouleront mercredi. Les trois équipes sur le podium se qualifieront au Mondial-2019, prévu du 30 novembre au 15 décembre 2019 au Japon.

Wiwsport