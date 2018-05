Can mini-foot : Le Sénégal, organisateur en 2019

La deuxième édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de Mini-foot se tiendra au Sénégal en 2019. L’annonce a été faite à la fin de la première édition tenue en Libye. Une compétition qui s’est soldée, samedi 12 mai 2018, par le sacre de la Côte d’Ivoire comme championne d’Afrique de la discipline. Les Ivoiriens ont remporté la finale qui les imposait aux Lions du Sénégal aux tirs au but, 3-2. Vice-champion d’Afrique de Mini-foot, le Sénégal accueille la compétition dans un an.

Cheikh Sidy Ba : « On n’a manqué de lucidité »

Après la défaite de l’équipe sénégalaise en finale de mini football face à la Côte d’Ivoire, le sélectionneur Cheikh Sidy Bâ a froidement décrypté les failles de son équipe. D’après lui, les joueurs sont passés à côté du match, ne respectant ni les consignes, encore moins les stratégies tactiques du staff technique. « C’est une grande déception, on a manqué de lucidité et les consignes n’ont pas été suivies. » Néanmoins il y a eu des points positifs sur lesquels on peut se baser pour continuer à bâtir cette équipe, a-t-il enchaîné.

