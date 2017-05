Can U 17 Le Gabon éliminé

Comme les seniors en janvier et février dernier, le Gabon est éliminé de la Can des cadets à domicile au premier tour.

Le Gabon a subi la foudre du Ghana lors du deuxième match du groupe A, à Port Gentil 5-0. Une deuxième défaite après le sévère 5-1 encaissé lors du match inaugural dimanche dernier contre la Guinée.

10 buts encaissés en deux rencontres et un inscrit.

Le bilan du Gabon est lourd négativement pour être éliminé de la CAN des U 17 à domicile. Le Ghana s’est joué du Gabon en lui infligeant une correction 5-0, mercredi au stade de Port-Gentil. Stephane Ayiah, le capitaine, élu homme du match, a marqué deux buts. Il a ouvert le score sur penalty à la 27e minute et il confirmé sa puissance offensive a la 56eminute. Son compatriote Emmanuel Tokou a aussi marqué deux fois aux 33e et 66e minutes. Patmos Arhin a clôturé le festival à la 76e minute. Cette deuxième victoire propulse le Ghana au mondial de la catégorie en Inde en octobre prochain. Le Gabon pour sa part sort par la petite porte comme ce fut le cas de l’équipe nationale senior lors de la 31e Can en début d’année. Samedi prochain à Libreville, pour la 3e journée, le Ghana et la Guinée qui a 4 points, vont jouer pour se disputer la première place du groupe. Pendant ce temps à Port-Gentil, le Gabon sera face au Cameroun 1 point, dont les chances de qualifications sont minces.