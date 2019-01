Can U20: Les arbitres Sénégalais zappés

On connait désormais les noms des arbitres qui sont retenus pour la Can U20 prévue le 2 février au Niger. Et pour cette 21e édition aucun sénégalais n’y figure.

La CAF a publié ce lundi matin une liste officielle des 12 arbitres centraux et des 12 assistants retenus pour la compétition. Aucun arbitre Sénégalais ne sera de la partie.

Les arbitres comme de Badara Diatta et de Falla Ndoye ou encore Djibril Camara et Elhadji Malick Samba, qui étaient présents à la coupe du monde 2018, sont donc out. Quant à l’expérimenté Malang Diedhiou avait pris sa retraite internationale juste après sa campagne de la coupe du monde.

Âgé de 39 ans, le Malien Boubou Traoré sera l’arbitre central le plus âgé et le Nigérien Moussa Ali Mohamed (27 ans), le plus jeune.

Les deux groupes de la CAN U20 :

Groupe A: Niger, Afrique du Sud, Nigeria, Burundi.

Groupe B : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Ghana.

wiwsport.com