Can U20: L’Afrique du Sud se prépare au Sénégal

L’équipe sud-africaine des moins de 20 ans a prévu de jouer un match amical contre celle du Sénégal, dans le cadre de la dernière phase de sa préparation en perspective de la CAN de la catégorie, a annoncé le sélectionneur sud-africain Thabo Senong.

Après un premier stage démarré ce lundi et devant être clôturé le 19 janvier, le technicien sud-africain publiera une liste de 21 joueurs avant son départ pour le Sénégal pour la suite de la préparation de son équipe la phase finale de la CAN des moins de 20 ans, qui démarre le 3 février au Niger. L’Afrique du Sud, qui évoluera dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, du Burundi et du Nigeria, vise les demi-finales de la Coupe du monde prévue en Pologne. Le camp prévu au Sénégal « servirait de plate-forme idéale pour permettre aux joueurs de comprendre ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils s’affronteront dans le spectacle biannuel de la biennale junior de cette année », a déclaré le technicien sud-africain dont les propos sont publiés sur le site officiel de la Fédération sud-africaine de football (SAFA). Selon le coach sud-africain, son équipe sera opposée au Sénégal le 27 janvier avant de jouer contre le pays hôte le 2 février à Niamey. Thabo Senong, par ailleurs entraîneur adjoint des Bafana-Bafana, a fait plusieurs séjours au Sénégal, notamment à l’institut Diambars de Saly Portudal. Le Sénégal des moins de 20 ans, sous la conduite de Youssouph Dabo, va jouer deux matchs amicaux contre l’Arabie Saoudite à Damman, les 18 et 20 janvier, dans le cadre de sa préparation de la CAN des moins de 20 ans. L’équipe sénégalaise est logée dans la le groupe B, en compagnie du Ghana, du Mali et du Burkina Faso.

Aps