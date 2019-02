CAN U20 : le Sénégal rejoint le Mali en finale

Voisins et déjà opposés en phase de groupes, le Sénégal et le Mali vont se retrouver en finale de la CAN des moins de 20 ans qui se déroule actuellement au Niger. Les deux sélections ont écarté respectivement l’Afrique du Sud (1-0) et le Nigeria (1-1, 4-3 tab) ce mercredi en demi-finale.