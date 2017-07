CAN6 Une nouvelle formule en questions  

Dès 2019, la Coupe d’Afrique des nations se jouera à vingt-quatre équipes et non plus à seize, et en juin-juillet. Une réforme qu’on voyait venir et qui semble relativement bien perçue par les acteurs du football africain. Mais qui soulève également plusieurs questions structurelles. Le Cameroun, qui doit organiser la prochaine édition, assure qu’il sera en mesure de relever le défi.

Ahmad Ahmad, le nouveau président de la Confédération Africaine de Football (CAF), plutôt discret depuis son élection en mars dernier après un règne de vingt-neuf ans du Camerounais Issa Hayatou, n’a pas fait semblant. Pour son premier Comité exécutif, le Malgache a réformé en profondeur la Coupe d’Afrique des Nations, la tête de gondole de l’institution qu’il préside. La grande sauterie du football africain, qui réunissait seize convives depuis 1996, en accueillera huit de plus dans deux ans. Et le tournoi se jouera en juin-juillet, et non plus en janvier-février, un calendrier qui crispait au plus haut point les clubs européens, lassés de voir leurs internationaux africains partir plusieurs semaines en pleine saison. Mais une CAN élargie impose désormais aux pays organisateurs de respecter un cahier des charges forcément plus exigeant. Et en Afrique, rares sont les pays qui disposent de six stades fonctionnels. Ou qui ont les moyens de les construire.

La CAN, c’est mieux l’été

Tous les deux ans, c’était le même refrain. Des clubs qui braillent quand il faut libérer leurs internationaux africains, des joueurs qui renoncent à retrouver leur sélection de peur de perdre leur place et des sélectionneurs au bord de la crise de nerfs. « C’était devenu infernal. On l’a encore vu l’hiver dernier, avec des forfaits qui n’étaient pas motivés par des blessures. Avec une CAN qui tombera en fin de saison, ce sera beaucoup plus facile à gérer », résume Alain Giresse, le sélectionneur du Mali. Les joueurs partagent globalement ce sentiment. « Il n’y aura plus de conflits entre les clubs et les fédérations, avec les joueurs au milieu. La saison sera plus longue, les internationaux reprendront l’entraînement plus tard, mais une CAN en été, c’est plus cohérent. Moi, je n’ai jamais envisagé de renoncer à une CAN de peur de perdre ma place, intervient Charles Kaboré, le capitaine du Burkina Faso. Et pour le climat, je ne suis pas inquiet. Oui, il peut faire chaud et humide dans certains pays, mais depuis des années, on joue en Afrique en juin, en qualifications pour la CAN et la Coupe du Monde… » Aujourd’hui en retraite internationale, le Marocain Youssouf Hadji aurait aimé que cette réforme calendaire intervienne plus tôt. « Cela n’aurait tenu qu’à moi, j’aurais fait cette réforme. Plusieurs fois, au cours de ma carrière, et quand j’arrivais dans un club, on me demandait tout de suite si j’envisageais de disputer la CAN. » À Dijon, où on recense sept internationaux africains (Bouka Moutou, Haddadi, Bahamboula, Abeid, Sliti, Tavares, Chafik), Olivier Dall’Oglio voit arriver cette mesure avec un plaisir non dissimulé. « Pour la dernière édition, Chafik (Maroc) et Abeid (Algérie) étaient concernés. Le premier n’a pas joué, le second très peu. Ils sont revenus très fatigués. Chafik était défoncé, il a mis quinze jours à s’en remettre. Les mecs partent juste après la dernière journée de l’année, ils coupent deux ou trois jours avant de commencer leur stage avec la sélection, il y a les voyages, les changements de températures, la nourriture, etc… Je préfère une CAN en fin de saison. Ils reprendront l’entraînement plus tard, mais au moins, ils auront une vraie coupure pour se reposer. »

La question des structures

En septembre 2014, la CAF avait attribué la CAN 2019 au Cameroun, dans un format traditionnel (seize équipes). Le 20 juillet dernier, Ahmad Ahmad a indiqué que la réforme s’appliquera dès 2019, en se montrant très ferme à l’attention du pays organisateur, sur le mode « soit le Cameroun s’adapte, soit on va voir ailleurs. » Les Camerounais, après avoir fait un peu la tronche, ont accusé le coup quelques heures, avant de retrouver leurs esprits. Sidiki Tombi a Roko, le patron de la Fédération, a rectifié le tir en assurant devant la presse que son pays allait relever le défi. « Il a dû recevoir un coup de fil de Paul Biya (le chef de l’Eta, ndlr) ou d’un de ses sbires, se faire remonter les bretelles et être obligé d’aller dire à tout le monde que le Cameroun organisera la CAN. Biya adore le foot et il veut que la CAN ait lieu chez lui. Il en fait une affaire personnelle », se marre un fin connaisseur du contexte local, alors que l’Algérie et surtout le Maroc ont rapidement fait savoir qu’ils pourraient récupérer la mise au cas où la patrie de Roger Milla jette l’éponge.

