Canada : Un Sénégalais tue son épouse !

Un Sénégalais Cheikh Ahmadou Bamba Mbaye a tué sa femme à coups de poignard. Selon Igfm qui donne l’information, le drame a eu lieu lundi dernier au Canada.

M. et Mme Mbaye étaient des cousins et qu’ils traversaient depuis quelques temps des moments difficiles depuis que le présumé meurtrier avait décidé de rentrer définitivement au bercail.

Quelques temps plus tard, Cheikh épouse une deuxième femme. Bigué voit rouge, récupère ses enfants et repart au Canada avec eux. Cheikh Mbaye l’y rejoint quelques jours plus tard

Après des mois de recherches, il parvient à localiser son épouse et obtient ses coordonnées. Il la convainc de le retrouver dans une place publique pour discuter. C’est au cours de cette rencontre qu’une dispute a éclaté et Cheikh a commis l’irréparable.

Il a été arrêté par la police.