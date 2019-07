Candidate au Bfem, elle tue son bébé et tente de l’enterre au cimetière de Yoff

Mame Ng. Ndir, élève en classe de 3e et candidate au Bfem a tué son nouveau-né. Après son forfait, elle a tenté avant de l’inhumer discrètement au cimetière de Yoff.

L’Observateur dévoile son modus operandi macabre : au terme d’une grossesse indésirable, Mame Ng. Ndir donne naissance un bébé qu’il trouve encombrant. Elle s’éclipse et prend la direction de la plage de Yoff non loin de son domicile. Elle se retire dans un coin isolé et accouche seule sans assistance.

Elle dissimule le nouveau-né dans un sachet plastique et se dirige vers le cimetière musulman de Yoff pour y enterrer son bébé. Elle sera stoppée net dans sa sale besogne par les gardiens des lieux qui vont aviser les pandores.

Elle a été arrêtée et placée en garde à vue à la Brigade de la gendarmerie de la Foire.

Les chefs d’inculpation de crime d’infanticide et de tentative d’inhumation sans autorisation administrative pèsent sur elle.