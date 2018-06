Candidature de Karim: Le Pds engage la bataille

En conclave à la permanence Oumar Lamine Badji, les libéraux soutiennent avoir dépassé la question de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales. L’heure est au combat pour imposer sa candidature.

Karim Wade s’est bel et bien inscrit sur les listes électorales. Cette question n’est plus à l’ordre du jour au Pds. Les libéraux demeurent dans une optique de remobilisation de ses militants et sympathisants. Ce, dans l’espoir d’imposer la candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019. « Karim Wade est déjà inscrit sur les listes électorales, comme cela avait été reconnu par le Ministre de la Justice de l’époque Sidiki Kaba commentant la portée de l’arrêt de la CREI, comme cela avait été explicitement exprimé dans les lignes de l’arrêt de la CREI, revêtu par-là même de l’autorité de la chose jugée », souligne le Comité directeur. « Dès lors que la question de l’inscription est dépassée, la question de la recevabilité de la candidature qui n’est pas d’actualité pour l’instant pourra être posée le moment venu», martèle le Pds. «Nous saurons alors faire face. Pour l’instant, notre candidat est déterminé, avec les militants, les sympathisants et les mouvements de soutien, à porter haut les couleurs de notre parti et à vaincre Macky Sall pour mettre un terme définitif à son régime corrompu et incompétent». Selon les libéraux, les déclarations« politiciennes » et les « élucubrations » de Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’intérieur et Ismaïla Madior Fall, Ministre de la justice, ne sont que des soubresauts d’un pouvoir finissant en plein désarroi. Le Comité Directeur du Pds a annoncé une nouvelle tournée internationale et nationale marquée par des meetings dans les communes et dans les départements. Ce, pour démontrer partout l’engagement du Pds à soutenir sans faille le candidat Karim Wade et à lutter pour une élection présidentielle transparente. Ce n’est pas tout. La vente des cartes et le renouvellement de ses structures va se poursuivre.

M. BA