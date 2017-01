Cannes 2017 : Pedro Almodóvar nommé président du jury

La nouvelle vient de tomber. Dans un communiqué envoyé par le Festival de Cannes ce matin, Pierre Lescure (président du festival fraîchement réélu) et Thierry Frémaux (délégué général) ne cachent pas leur joie d’annoncer l’arrivée de Pedro Almodóvar à la tête du jury de la 70ème édition du festival international du film. « Pour sa 70ème édition, le Festival de Cannes est heureux d’accueillir un artiste unique qui jouit d’une immense popularité, ont-ils annoncé. Son œuvre s’est déjà inscrite pour toujours dans l’histoire du cinéma. Une longue fidélité unit Pedro Almodóvar au festival, dont il a été membre du jury en 1992 sous la présidence de Gérard Depardieu. »

Une déclaration à laquelle Pedro Almodóvar a réagi en déclarant : « Je suis très heureux de fêter le 70ème anniversaire du festival du film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j’ai le trac ! Etre président du jury est une lourde responsabilité et j’espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège. » Pour la petite histoire, cinq de ses films (Tout sur ma mère, Volver, Etreintes brisées, La piel que habito et Julieta) on été sélectionnés en compétition à Cannes. La mauvaise éducation avait fait l’ouverture du festival en 2004. Rendez-vous du 17 au 28 mai sur la Croisette !

