CanU 17: Le Cameroun sacré

16 ans après son premier sacre à la Can des moins de 17 ans, le Cameroun a remporté la compétition pour la deuxième fois de son histoire en s’imposant aux tirs au but en finale de l’édition 2019 devant la Guinée (0-0 et 5 tab 3)

Le Cameroun et la Guinée se sont quittés sur le score nul et vierge pendant les 90 mn. Il a fallu la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes, qui ont été accusées de fraude sur l’âge. Les Cadets de la Guinée ont finalement perdu face au Cameroun sur le score 5 buts à 3. Les Lionceaux du Cameroun remportent ainsi la finale de la CAN U17 2019 devant la Guinée Conakry et succèdent le Mali.

Steve Mvoué désigné meilleur joueur

Le Cameroun n’avait plus gagné cette CAN U17 depuis celle de 2003. Stéphane Mbia, Landry N’Guémo, Alexandre Song et les autres vainqueurs d’il y a 16 ans ont désormais des successeurs. Sur Twitter, le Président de la République Paul Biya a adressé ses « félicitations aux Lions cadets ».

L’Angola termine troisième

L’Angola a battu, samedi, le Nigéria 2 à 1, au stade national de Dar es Salaam, pour se classer à la troisième place de cette Coupe d’Afrique des Nations Total U17. Les Angolais gagnent le bronze pour la première fois. Zito Luvumbo (Angola) a été élu homme du match.

