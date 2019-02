Capitaine Dièye soutient Idy

Le capitaine Mamadou Dièye, démissionnaire de l’Armée va soutenir Idrissa Seck à la Présidentielle du 24 février 2019.

« On arrive à un moment où on dépasse les débats sur la personne. Ce n’est pas la personne qui compte, on raisonne en termes d’intérêt supérieur de la nation », a-t-il fait savoir au cours d’un point de presse tenu ce samedi.

Le capitaine Dièye informe que quatre critères ont guidé le choix de son mouvement. Il s’agit, selon l’ancien militaire, de la stabilité politique et institutionnelle, des préoccupations sociales du peuple, des engagements internationaux et de la géopolitique internationale.

« Notre mouvement estime que le meilleur choix c’est la coalition Idy 2019. Donc, nous avons décidé de soutenir le candidat Idrissa Seck », martèle-t-il. Avant de rappeler avoir rencontré, avant de trancher, des leaders comme Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye et Pierre Goudiaby Atepa.