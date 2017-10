Capital humain qualifié Marie Teuw Niane mise sur les STEM

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Mary Teuw Niane, était à la rencontre entre l’Inde et le PASET, qui se tient en Inde dans le cadre d’une mission d’échange de connaissances. Une occasion pour le Ministre de revenir sur la pertinence de la création d’une telle structure ainsi que les différents défis qu’ils se doivent de relever.

Pour assurer son développement socio-économique, l’Afrique doit surmonter un certain nombre de défis, parmi lesquels la formation d’un capital humain qualifié et ayant les compétences pour les besoins de développement de l’Afrique. Et pour ce faire, le Ministre de l’Enseignement supérieur a estimé qu’« il est opportun pour notre continent de miser sur la formation des étudiants dans les filières des sciences, techniques, ingénierie et mathématique (STEM), ainsi que sur les formations professionnelles de courte durée afin de combler le problème lié au manque de diplômés dans les disciplines scientifiques ». A l’en croire, au moment où dans les pays industrialisés on compte 20 à 50 scientifiques ou ingénieurs pour 10 000 personnes, en Afrique, on en compte qu’un seul.

Entre autres problèmes, Mary Teuw Niane est revenu sur la forte dépendance de l’Afrique vis-à-vis des ressources naturelles qu’elle exporte sans valeur ajoutée et l’insuffisance des investissement des pays dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation et une faible culture de la science et de l’innovation des populations africaines. Autant de défis auxquels l’Afrique doit faire face et qui expliqueraient la pertinence de la création de cette importante initiative qu’est le Partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie (PASET), qui se veut, selon Pr Niane, « une réponse pour combler le gap et transformer structurellement les économies africaines ». Initié par 3 pays fondateurs que sont l’Éthiopie, le Rwanda et le Sénégal, il a été lancé officiellement en 2013, lors d’un forum à Addis-Abeba avec 7 pays africains. Il s’est enrichi de nouveaux membres en 2014.

Par ailleurs, Président du Conseil d’Administration du PASET, Pr Niane qui a estimé que cette « rencontre leur offrait l’opportunité de mieux comprendre le système d’éducation et de formation de l’Inde, afin d’organiser un partenariat fécond, gagnant/ gagnant entre l’Inde et l’Afrique », a salué, au nom des pays africains membres du PASET, « l’engagement constant de l’Inde à leurs côtés ». « La tenue de cette mission d’échange de connaissance en Inde est sans doute l’aboutissement de ce cheminement entre l’Inde et le PASET. J’espère à l’issue de cette mission que l’Inde, qui a une expérience remarquable en formation professionnelle et technique, puisse prendre le leadership dans le partenariat international avec le PASET pour le volet formation professionnelle et technique et l’entreprenariat », a estimé le Ministre.

Cette rencontre qui a vu la présence du Ministre du Développement des Compétences et de L’entreprenariat de l’Inde, de la Représentant de la Banque mondiale, de l’Ambassadeur du Sénégal en Inde, entre autres Ministres et participants à cette Mission d’échange de connaissance et de partage d’expérience entre l’Afrique et l’Inde, permettra d’échanger sur différents sujets.

K T COLY