Capucine Anav : « Mon avortement ? Je l’ai toujours gardé secret »

Authentique aux éditions Hugo Doc. Dans cet ouvrage, Le 8 mars prochain sortiraaux éditions Hugo Doc. Dans cet ouvrage, Capucine Anav se dévoilé comme jamais elle ne l’a fait auparavant. La jeune femme s’est confiée d’ailleurs à nos confrères de Paris Match sur un sujet qu’elle évoque dans les pages de son autobiographie.

« Je parle de mon avortement. Je l’ai toujours gardé secret. Mon père n’est même pas au courant. J’appréhende sa réaction. Je parle beaucoup de ma famille. De l’aide qu’il m’ont apporté », a-t-elle révélé.

L’ancienne chroniqueuse de TPMP a accordé une interview à la chaîne YouTube Kees au cours de laquelle, elle a donné des conseils aux jeunes femmes qui l’a suivent.

« Les conseils que je pourrais leur donner, ce sont les mêmes que je me suis donnée quand ça m’est arrivé. C’est de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter de coucher avec un tel ou un tel et de ne pas accepter des propositions sexuelles juste pour réussir. Au contraire ! (…) Aujourd’hui, je me regarde dans le miroir et je suis contente. Je me dis que tout ce qu’il se passe aujourd’hui, c’est par moi-même. »

En attendant, Capucine Anav va tourner la 2ème saison de la websérie En coloc dont elle est productrice.