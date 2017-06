Caravane des sciences à Saint-Louis : Elèves et étudiants formés aux techniques de codage informatique

LE SOLEIL- La caravane des Sciences, qui coïncide avec la célébration de la Semaine africaine des sciences, s’est ébranlée, samedi dernier, de Saint-Louis. Au Centre culturel français, Assane Fall, ambassadeur du Next Einstein forum (Nef) au Sénégal, s’est adressé à la presse pour rappeler que cette première Semaine africaine des Sciences au Sénégal, est célébrée dans 13 pays du continent. Il a, à ce propos, précisé que cette activité est une initiative de l’Institut panafricain des Sciences mathématiques, en partenariat avec Robert Bosch Stiftung. Selon M. Fall, cette caravane a pour objectif principal de développer et de promouvoir les matières scientifiques et techniques. Les activités consistent également à démontrer l’impact critique de la science dans la vie quotidienne. A long terme, a-t-il souligné, les organisateurs de cette caravane espèrent catalyser les investissements dans la recherche et le développement et vulgariser les sciences.

A en croire M. Fall, la visite de Saint-Louis est riche en enseignements, compte-tenu de l’importance du thème de la formation sur « le codage informatique » avec les élèves des lycées de Saint-Louis et les étudiants de l’Ufr/Sat (Sciences appliquées et technologie) de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. « Il s’agit, avec cette caravane, d’initier les jeunes à l’informatique et surtout de les inciter à aimer l’informatique », a-t-il indiqué. Mb. Kharachi DIAGNE