Cardi B a réussi l’exploit de faire sourire Anna Wintour

Des clubs de strip-tease au premier rang de la fashion week de New York, Cardi B a fait ce qu’on appel faire une entrée fracassante dans la cour des grands. En se hissant à la première place du Hot Billboard 100, la rappeuse a déjà prouvé qu’elle n’était pas là pour blaguer mais surtout qu’elle était là pour durer. Elle ne s’imaginait certainement pas connaître une meilleure consécration du moins pas avant ce samedi 10 février. Invitée au défilé du créateur Alexander Wang dans le cadre de la Fashion Week de New York, l’interprète de Bodak Yellow a été touchée par la grâce divine puisqu’elle s’est retrouvée assise au côté de la rédactrice en chef de l’édition américaine de Vogue, la seule et unique, Anna Wintour. Jusque-là rien de bien surprenant compte tenu du récent succès fulgurant de Cardi. Enfin, rien à l’exception du fait que la papesse de la mode avait l’air ravie de faire la connaissance de la jeune femme de 24 ans connu pour incarné la vulgarité. Celle qui a inspiré le personnage de Miranda Prestley dans Le Diable s’habille en Prada souriait à pleine dent alors qu’elle est connu pour être glaciale.

Heureusement, un des invités, le photographe Matthew Schneier a immortalisé le moment et l’a partagé avec le monde entier sur son compte Twitter accompagné de la légende « Quand Anna rencontre Cardi » en référence au film en ode à l’amitié Quand Harry rencontre Sally. Aussitôt, la twittosphere s’est enflammée, se demandant (comme nous) comment une telle situation était-elle possible ? Visiblement, après avoir conquis le monde, Cardi B a charmé la mode et c’est énorme.