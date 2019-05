Cardiff de Baye Oumar Niass relégué en Championship

Crystal Palace de Cheikh Kouyaté a remporté les trois points face à Cardiff de Baye Oumar Niass (2-3), et a confirmé la descente des Gallois en Championship, un an après avoir fait son grand retour en Premier League.

Niass et sa bande devaient gagner pour croire encore au maintien, puisque la différence avec Brighton à deux journées de la fin était de quatre points avant le match. Cependant, à domicile et face à une équipe qui ne jouait plus rien en Premier League, Cardiff a été rapidement mené après un but de Wilfried Zaha à la 28ème minute de jeu.

Les hommes de Warnock sont parvenus à égaliser rapidement grâce à un but de Martin Kelly contre son camp. Avant la pause, Michy Batshuayi a fait mal aux Gallois en inscrivant le deuxième but des ‘Eagles’, obligeant ainsi les ‘Bluebirds’ a renversé le score pour croire encore au maintien. Le coup de grâce est venu des pieds de Townsend, réduisant à néant les espoirs de maintien des coéquipiers de Baye Oumar Niass avec un troisième but.

Malgré un but en fin de match pour réduire la marque, cela n’a pas suffi pour les Gallois qui s’inclinent et disent adieu à la Premier League. Ils rejoignent ainsi Fulham et Huddersfield Town qui avaient étaient déjà relégués en Championship.

Be soccer