Caricature du président de la République- Le forum du justiciable condamne

REWMI.COM- Une personne répondant au nom de Ouley Mané, journaliste à Touba Tv a été arrêtée en début de semaine et détenue à la police pour avoir partagé une caricature du président de la République Macky Sall. On parle même de plusieurs autres personnes arrêtées pour les mêmes raisons. Le forum du justiciable a donné sa position par rapport à cette affaire. Selon son coordonnateur Boubacar Ba, joint par la radio rewmi fm (97.5), son association n’est pas contre la caricature qui selon lui, est « une forme satirique qui symbolise, en quelque sorte, la liberté d’expression ». Seulement, précise t-il, le forum du justiciable « condamne vigoureusement certaines formes de caricatures que la morale ne saurait accepter ». Babacar Bâ cite des exemples de caricatures « contraire à la morale », par exemple faire la promotion d’une photo montage représentant un président de la République ou une quelconque personne nue, caricaturer une personne en montrant ses parties génitales. S’il est vrai que son association cautionne la caricature et la liberté d’expression, il n’en demeure pas moins évident que celle-ci suppose la responsabilité. M Bâ rappelle que le président de la République est une institution que nous citoyens avons le devoir et l’obligation de préserver. On peut bien le caricaturer sous certaines formes mais quand il s’agit de représenter des images obscènes contraire à la morale, il faut dire non. Cependant, il demande aux autorités judiciaires d’être indulgentes à l’égard des personnes qui seraient actuellement arrêtées et détenues pour cette raison.

