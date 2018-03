Carlos queiroz : ‘’Messi n’est pas un humain’’

Invité à revenir sur le but de Lionel Messi dans les arrêts de jeu de la rencontre opposant l’Argentine à l’Iran lors de la Coupe du monde 2014, Carlos Queiroz ne tarit pas d’éloges pour La Pulga.

En 2014, Lionel Messi est passé proche de remporter le seul titre majeur qu’il manque à sa collection : la Coupe du monde. Battue en finale par l’Allemagne, l’Argentine a laissé passer sa chance. Toutefois, cela n’a pas empêché le quintuple Ballon d’Or de briller et d’être élu meilleur joueur de la compétition. Parmi les moments forts du tournoi, son but contre l’Iran dans les arrêts de jeu du deuxième match de poule, qui offre la victoire à l’Argentine (1-0), est resté dans les mémoires. Notamment dans celle de Carlos Queiroz, sélectionneur iranien, qui revient sur ce «moment magique.»

« Messi n’est pas humain ! »

«J’ai toujours dit que Messi est un joueur extraordinaire. Il n’est pas humain ! S’il avait été humain, il n’aurait pas eu ces moments magiques à chaque match. Habituellement, je supporte mal la défaite, mais celle-ci ne m’a pas laissé une sensation négative. Ce sont ces moments magiques qui font que ce sport est l’un des plus attractifs du monde. Et encore plus lorsque cela vient d’un joueur qui, tant qu’il n’a pas prouvé qu’il est humain, ne devrait pas être autorisé à jouer par la FIFA», confie-t-il dans un entretien accordé au site de la FIFA.

