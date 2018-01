Carnage de Niaguis- Un casus belli pour Macky

Le président Macky Sall a convoqué le conseil de sécurité au Palais au cours duquel il a lancé la traque aux bouchers de Niaguis.

Tuerie de Niaguis. Horreur et douleur au lendemain de la boucherie. C’est l’une des attaques les plus meurtrières en deux décennies de six ans de guerre en Casamance: samedi 06, janvier 13 personnes ont été tuées dans la forêt de Borofaye (Niaguis). La furie meurtrière des assaillants a causé également 7 blessés par balles, dont un blessé grave. L’Etat parle d’un ‘’acte délibéré’ ’intervenant une semaine après l’appel solennel du Président de la République pour une paix définitive en Casamance, ‘’sans vainqueur ni vaincu’’.

La chasse à l’homme

Touché dans sa chair, foudroyé par la barbarie, le président Sall par ailleurs Chef suprême des armées, a immédiatement convoqué le Conseil national de sécurité au cours duquel il a instruit les forces de défense et de sécurité de lancer la traque aux assaillants. ‘’Force restera à la Loi. Les auteurs de cet acte criminel seront recherchés et traduits en justice’’, a juré le président Sall. La douleur et l’effroi gagnent la classe politique. Le Grand Parti exige du gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures idoines afin de rechercher et de mettre hors d’état de nuire les auteurs de tels actes pour que force reste à la loi. Face à cette situation, Malick Gackou en appelle à la responsabilité du Président Macky Sall et de son gouvernement pour engager sine die, avec sérénité et esprit républicain, les concertations appropriées avec toutes les forces vives de la Nation pour le retour de la sécurité et de la paix définitive en Casamance. Dansant le même tango que Gackou, le président de Rewmi Idrissa Seck invite l’État du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des populations dans cette partie du territoire sénégalais. L’ancien Pm Abdou Mbaye invite les forces de sécurité sénégalaises et le MFDC à retrouver les auteurs de cette boucherie inqualifiable et les châtier. Jamais ce crime ne devra rester impuni. L’Assemblée nationale est également montée au créneau pour condamner fermement cet ‘’acte odieux’’, dans un contexte où les efforts conjugués du Chef de l’Etat et des médiateurs ont conduit à des avancées significatives dans la recherche de la paix dans la région Sud du Sénégal. Ainsi le Président de l’Assemblée nationale a-t-il demandé à l’Honorable député Abdou Mbow, 3ème Vice-président de se rendre sur les lieux pour présenter ses condoléances et exprimer sa solidarité et celle de l’ensemble des députés aux familles des victimes. C’est dire, au regard des témoignages, l’heure n’est plus aux négociations. Ces attaques intempestives émaillées d’incidents violents et meurtriers emmènent l’Etat à sonner l’hallali de ces forces obscures qui entravent la paix. En termes plus guerriers, il semble que Macky Sall envisage un casus belli pour régler définitivement et radicalement cet irrédentisme qui n’a que trop durer et qui plombe le développement socioéconomique de la zone sud, et partant, de tout le pays.

Mouhamadou BA