Voilà une nouvelle qui va faire rire certains et pleurer d’autre. Mbathio Ndiaye la célèbre danseuse s’est marié selon nos radars, elle est devenue Madame Camara. On ne connait pas le compatriote qui a … osé par ce que vraiment, il faut être audacieux pour porter son choix sur Mbathio. Toujours est-il que les choses sont faites. Osons croire que la danseuse va enfin arrêter ses nombreuses frasques et s’occuper de son ménage

les echos