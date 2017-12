Caroline Receveur enceinte ? La rumeur se précise…

Comme Khloe Kardashian, Kylie Jenner et toutes les personnalités de nos jours, Caroline Receveur joue les femmes discrètes sur les réseaux sociaux, elle qui en a fait son métier. Du coup, quelques jours d’absences se transforment forcément en un avis de recherche. Tout porte a croire qu’elle serait enceinte ! Plus de photos de ses looks ou d’elle et de son chéri, plus de photos ou vidéos instantanées sauf pour promouvoir les marques avec lesquelles elle travaille sans plus jamais apparaître,! Même si elle est restée de nombreuses années avec Valentin Lucas et qu’ils se sont même fiancés, c’est avec son nouveau chéri Hugo Philipque la jolie blonde à décidé de franchir le cap.