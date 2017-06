Carrie Fisher avait de l’héroïne, de la méthadone et d’autres drogues dans l’organisme quand elle est décédée soudainement à 60 ans en 2016, selon un rapport de toxicologie divulgué lundi. E! News a obtenu les documents officiels du bureau du coroner du comté de Los Angeles. « L’exposition à la cocaïne a eu lieu dans les 72 heures de l’obtention de l’échantillon », dit le rapport, qui a aussi révélé que Carrie avait aussi été « exposée de façon mineure au MDMA » (soit l’ecstasy). En plus des drogues illégales, Carrie prenait de l’Abilify, du Lamictal et du Prozac sur ordonnance.

Carrie — fille d’Eddie Fisher et Debbie Reynolds — avait des antécédents de troubles bipolaires et d’abus de substances toxiques. Au moment de son décès, elle prenait de l’oxycodone sans ordonnance, selon le rapport. Un scanner a montré « une arthrite et spondylose osseuse dégénérative, une atrophie mineure diffuse cérébrale et une cardiomégalie mineure avec sites de calcification artérielle ».