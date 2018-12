Une carte d’identité française truquée est attribuée à Macky

La rédaction d’Africa Check a reçu une carte d’identité française truquée et attribuée à Macky Sall. Il s’agirait ainsi d’un montage. D’abord, la photo utilisée n’est pas droite comme le sont les photos d’identité. Ensuite, précise Africa Check, à la place du nom, c’est le prénom du président sénégalais qui est mentionné; et inversement. On peut donc lire sur cette carte d’identité truquée : « Nom : Macky; Prénom(s) : Sall ». Le prénom du chef de l’Etat du Sénégal est Macky et son nom est Sall. Il est né à Fatick, une ville du centre-Ouest du Sénégal, et non à Moulins (Centre-Est de la France), tel qu’on peut le lire sur ce faux document qui laisse apparaître d’autres marques évidentes de trucage. Sur les cartes d’identité françaises authentiques, Africa Check a pu remarquer qu’au recto, le prénom du titulaire de la carte d’identité suit directement la première succession de chiffres imprimés au bas. Ce qui n’est pas le cas sur cette photo manipulée.