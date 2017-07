Carte sur table !

L’affaire dite des cartes mérite d’être éclairée au moins pour deux choses. La première est d’éviter au Sénégal une crise post-électorale. Car si les concurrents du pouvoir aux législatives s’estiment trompés ou volés, on ne sait pas jusqu’où cela peut nous conduire, vu que les Sénégalais, dans leur majorité, s’adonnent à la violence pour un oui ou pour un non. La seconde raison qui doit imposer la lumière dans l’organisation des législatives, est la crédibilité de l’Assemblée nationale. Cette institution, la deuxième après la Présidence de la République, ne doit faire l’objet d’aucun doute quant au choix de ses membres. Ce qui est sûr, c’est que cette affaire de carte laisse croire à une volonté de frauder. Ironie du sort, elle arrive au moment où beaucoup de citoyens soutiennent avoir des difficultés pour recevoir leurs cartes d’électeurs, servant aussi de carte d’identification nationale. Le silence des hautes autorités laisse germer certaines idées. Outre le ministre de l’Intérieur organisateur officiel des élections, le Président de la République doit s’y mettre davantage pour une organisation des prochaines élections exempte de tout reproche, si ce n’est déjà trop tard. Car cette histoire de détention des cartes par ce supposé président de commission, parce qu’elles sont plus en sécurité chez lui qu’à la commission, est à dormir debout.

Domou rewmi