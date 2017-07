Cartes saisies à la médina- Le sous préfet des Almadies réagit

Suite à l’interpellation de deux jeunes qui détenaient par devers eux des cartes d’identité biométriques par les éléments de Barthélémy Dias, qui parlent de détournement, le sous-préfet des Almadies, Khadidiatou Sène Traoré, s’en est expliquée ce samedi matin.

Elle dit : « L’un des jeunes est le président de commission de distribution des cartes biométriques. Son nom est Samba Bâ. Il était le président de la commission installées à la mairie de Mermoz-Sacré Cœur depuis février 2017, donc cela m’étonne si on dit qu’on ne le connait pas. »

Le sous-préfet ajoute : « Samba Bâ est nommé le 17 juillet président du lieu de vote de Ngalandou Diouf. D’après le comptage qu’on a fait, Samba Bâ et son ami avaient par devers eux 614 cartes contrairement à ce qui est annoncé. »

Khadidiatou Sène Traoré de poursuivre : « Lorsque je l’ai interrogé il m’a fait savoir que c’est par mesure de sécurité qu’il a voulu emmener les cartes chez lui. Et ça, la loi ne l’interdit dit pas. »

Le sous-préfet des Almadies a fait savoir que Samba Bâ et son compagnon ont été brutalisés et l’affaire sera suivie. Avant de faire savoir que les cartes seront récupérées et restituées à leurs titulaires.