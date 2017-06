CAS AMINATA TOURE Malaise et révolte silencieuse dans l’APR

Malgré les apparences, les discours de loyauté et les appréciations des responsables politiques, l’APR vit un véritable malaise. Le découragement, la démotivation et le désenchantement alimentent abondamment les communes d’arrondissement de Dakar, les départements, les régions et les faubourgs communaux du Sénégal. Les investitures pour l’APR et Benno Bokk Yakaar ont été opérées et imposées arbitrairement, à la limite dictatorialement, nourrissant une immense désillusion et une grande déception dont Macky Sall ne mesure malheureusement la dimension.

Les responsables pionniers de l’APR, les militants éclaireurs et les adhérents aux parcours politiques salubres et aux mains immaculées, ont rêvé et voulu ardemment un renouvellement du personnel politique, aussi bien dans l’espace gouvernemental que dans les Institutions de la République. Mais ils découvrent avec amertume le complexe que Macky Sall, pour qui ils ont mené de grandes batailles, a pour les transhumants, les vétérans socialistes de tendance Tanor, de tendance Niasse, comme de tendance Djibo. Seulement, Macky Sall ne réalise pas la volonté réelle des militants de son parti l’APR et la résolution des Sénégalais à avoir en face d’eux du nouveau avec des personnalités nouvelles.

Partout dans l’APR est évoqué le cas Mimi Touré et se dégagent dans toutes les controverses les effluves d’une stupéfaction indigeste. Même les militants qui ne relèvent point de l’obédience de Aminata Touré ne s’accommodent pas de cette forfaiture qu’ils taisent, certainement par discipline et pour ne pas gêner. A Kaolack, au niveau de la Diaspora, à Dakar et particulièrement à Grand-Yoff, dans le Fouta, dans beaucoup de zones du Saloum et du Ndoucoumane, ça rouspète. La trahison que Aminata Touré a subie est pour beaucoup de gens de l’APR qui en sont indisposés et pour beaucoup d’observateurs, une injustice. Et Macky Sall sait mieux que quiconque, que quelle que soit la personne qui subit une injustice dans ce pays, elle devient vite un ange lactescent, vierge, immaculé et pur. Il en sait quelque chose. Les Sénégalais ont eu tous à oublier le Ministre de l’Intérieur qu’il fut et l’ont soutenu. Il aurait bien besoin d’un rétroviseur.

Domou rewmi