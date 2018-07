Cas Karim et Khalifa: Le Plan de guerre du Pds

Les libéraux sont prêts pour le mortal kombat. L’Ujtl prévient qu’il n’y aura pas d’élection au Sénégal sans les candidats Karim Wade et Khalifa Sall. Le plan de guerre est bien dévoilé.

«Nous allons œuvrer, en collaboration avec tous les mouvements de soutien karimistes et les forces vives de la nation, à la mise sur pied, dans tous les quartiers, toutes les villes, toutes les communes du pays, de fronts de résistance et de révolte contre Macky Sall », martèle l’Ujtl.

Pis, elle avertit Macky Sall que toutes les dispositions seront prises pour empêcher le scrutin. « S’il n’y a pas les bulletins de Karim Wade, de Khalifa Sall ou de tout autre homme politique à la prochaine élection présidentielle, nous envahirons le Ministère de l’Intérieur, les bureaux de vote, les préfectures et sous-préfectures, dans tout le territoire national, et retirerons les bulletins de Macky Sall », menacent les jeunes libéraux.

Ils préviennent : « il marchera sur nos cadavres et nagera dans une mare sang pour se faire réélire en voulant écarter ses principaux adversaires.» Et les forces de l’ordre sont également mises en garde : « Nous lançons un appel solennel à l’armée et à la police sénégalaise et leur demandons d’adopter une position républicaine en étant du côté des Sénégalais qui luttent pour la démocratie et d’éviter, au moment venu, d’être utilisées à des fins politiques comme ce fut le cas avec la justice sénégalaise. »

« Pour le respect des principes démocratiques, aucun sacrifice ne sera de trop pour nous, jeunes Sénégalais, car c’est notre avenir et notre devenir qui sont en jeu »

M BA