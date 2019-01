Casamance : Un agent des Eaux et Forêts blessé dans une attaque armée

Une attaque armée dans la forêt de Mbissine à Ziguinchor a viré à un accrochage entre agents des Eaux et Forêts et des éléments armés non encore identifiés. Lors des échanges de tirs, un agent a été blessé. Ce dernier est en observation à l’hôpital de Ziguinchor. Sa vie n’est pas en danger, informe la Rfm