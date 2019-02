Casamance: La paix, la priorité d’Idy

Paix en Casamance ! C’est l’ambition première du candidat de la Coalition Idy 2019 pour la zone du Sud du Sénégal. Lors de son séjour à Ziguinchor, Idrissa Seck a signé un pacte avec la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance. La relance du tourisme à été aussi au cœur de ses promesses.

Après l’accueil triomphale mardi à Ziguinchor, Idrissa Seck a fait le tour des capitales départementales de la région pour s’enquérir de la situation des populations. Au cœur de leurs préoccupations, la paix. La demande a été portée par la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance qui, après Madické Niang et Issa Sall, a auditionné hier le candidat de la Coalition Idy 2019. «Nous avons organisé ces auditions afin de recueillir le projet sociétal des différents candidats qui passent ici à Ziguinchor ; surtout sur leur projets pour le retour de la paix en Casamance. Pour nous, tout candidat qui passe ici pourrait nous dire comment il compte résoudre ce problème qui nous tient à cœur», a informé la présidente de la structure qui a mis sur la table ses trois conditions : « L’implication des femmes dans la recherche de la paix en Casamance ; la résolution du conflit par des négociations urgentes et transparentes, en impliquant toutes les factions du MFDC ainsi que les organisations de la société civile», a-demandé Marie Diédhiou Thiam.

Prenant la parole, Idy s’est félicité de l’initiative pour la paix. Le Président du conseil départemental de Thiès a reconnu le rôle ô combien important que doivent jouer les femmes dans la recherche de la paix. Idy semble admettre, en outre, la complexité du conflit qui règne depuis plusieurs décennies dans cette région. « La fonction première de tout Etat est de garantir la sécurité et la paix de sa population. Je connais la complexité, les exigences de ce dossier.». Idy a ainsi promis de faire de la paix une priorité. «Vous pouvez compter sur nous. Si par la grâce de Dieu nous accédons à la magistrature suprême, l’une de nos premières activités C’est naturellement de nous occuper de la paix en Casamance. »

Rendez-vous raté avec le Roi d’Oussouye

A l’instar des autres candidats en lice pour la présidentielle, Idrissa Seck comptait aussi se rendre chez le Roi d’Oussouye. Mais le leader de la coalition Idy 2019 n’a finalement pas eu l’occasion d’être reçu par sa Majesté Sibiloumbaye Diédhiou. En cause, le royaume est en période de deuil suite à la disparition d’un de ses administrés. Idy et sa délégation se sont tout de même rendus à Elinkine puis au Cap-Skiring où il s’est engagé à relancer le secteur du tourisme dans la région. Le candidat a poursuivi sa marche Orange dans la région de Sédhiou, précisément dans le département de Goudomp où il a eu droit à un bain de foule à Adéane et à Goudoump Commune.