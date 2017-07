Casquettes, tee shirts et tissus de campagne- Quand l’APR s’habille en pacotille

Le parti l’Alliance pour la République (APR) veut remporter les législatives du 30 juillet à moindres frais. Pour cela, la stratégie de la formation présidentielle a consisté à commander des conteneurs de t-shirts, casquettes et tissus bas de gamme. De la pacotille, dirait-on.

Actuellement, des conteneurs de ces t-shirts, casquettes et autres tissus sont stockés dans les entrepôts de la Foire de Dakar et risquent de finir à la poubelle. S’agit-il d’une arnaque ou d’un complot sur le dos de l’État sénégalais ? Dans tous les cas de figure, c’est une perte énorme pour le parti au pouvoir dont certains responsables ont été obligés de refaire des commandes auprès des imprimeurs sénégalais pour avoir des t-shirts et autres objets de qualité pour les besoins de la campagne électorale. Des militants ont même avancé que ces tissus de mauvaise qualité donnaient des démangeaisons. D’ailleurs, Malick Fall, un jeune de Guédiawaye, a tout simplement refusé de monter dans un car pour aller à un meeting, estimant que sa santé est primordiale. « Je ne veux pas avoir un cancer », a-t-il lancé à l’organisateur d’un évènement de match de foot à Guédiawaye. En dehors de cette perte immense, les autorités doivent enquêter sur la mauvaise qualité de cette marchandise servie aux Sénégalais et très préjudiciable à leur santé.