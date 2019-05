Castaner: « Le terrorisme est présent au Sénégal »

Le ministre de l’intérieur français, Christophe Castaner, en visite à Dakar, en a profité pour faire le point sur les défis sécuritaires qui entrent dans le cadre de la coopération entre les deux pays comme la lutte contre le terrorisme. « Même si le terrorisme n’est pas menaçant ici au Sénégal, il est présent. Et il est particulièrement présent au niveau régional », alerte-t-il, dans L’AS. Et Castaner d’ajouter : « par conséquent, il nous faut être vigilants en mobilisant acteurs et partenaires. C’est ce que la France souhaite faire aux côtés du Sénégal, et c’est ce que le Sénégal fait aussi aux côtés de la France». Le ministre de l’intérieur français, qui a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais, a abordé avec Aly Ngouille Ndiaye la lutte contre la criminalité et le trafic d’êtres humains.