Castor: Un client séquestre un agent d’une banque

E M Diédhiou qui était venu à la banque pour réclamer un document s’est emporté au point d’enfermer son conseil clientèle dans son bureau. Les faits ont eu lieu le 4 mai dernier.

Et il a fallu l’intervention de la police de Dieuppeul pour que le client soit libéré, et le client, un jeune père de famille et enseignant, soit arrêté, avant d’être déféré au parquet.

Diédhiou, explique son geste par le fait que la banque lui aurait fait rater sa formation, alors qu’il a même quitté une autre banque pour venir dans cette banque. A la place du document demandé, on lui avait remis un tableau d’amortissement crypté où les écrits n’apparaissent pas.

Le document en question était un tableau d’amortissement, document obligatoire remis par un établissement de crédit à un emprunteur, lui indiquant le montant dû par celui-ci à chaque échéance de crédit.

Après avoir demandé conseil à un agent de la BHS de Touba qui lui a dit que le document n’était pas authentique, il est allé là-bas à plusieurs reprises pour pouvoir avoir le bon, en vain.

C’est ainsi qu’il a pété les plombs après plusieurs jours de va-et-vient, considérant que la banque lui a porté préjudice.