Castres: Pour séduire de nouveaux médecins, le personnel des urgences assure le show

INSOLITE Pour attirer des médecins, le personnel d’une clinique de Castres a tourné un clip vantant son équipe dynamique et sa bonne ambiance…

Castres, 41.000 habitants parmi lesquels ses rugbymen champions de France et ses désormais célèbres urgences. Depuis deux jours, le personnel soignant de la clinique du Sidobre fait le buzz sur Internet grâce à sa vidéo qui a enregistré plus de 15.000 vues en moins de 24 heures.

Sur une version revisitée de Hey Baby, les aides-soignantes, les infirmières, les secrétaires et même les praticiens se sont mis en scène dans un clip pour lancer un appel aux médecins susceptibles d’intégrer cette équipe « dynamique » qui a vu passer 15.000 patients l’an dernier.

« Un urgentiste prend sa retraite cette année, un autre certainement l’année prochaine. On sait qu’il est difficile de recruter, que nous n’avons pas les attraits d’une grande ville. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Et Pauline, une infirmière, a pensé à un clip à diffuser sur les réseaux sociaux », raconte Nicole Moreau, aide-soignante.

Déjà des retours

Armés de leur bonne volonté, et avec l’aval de leur direction, les membres du service ont tourné Hey docteur un dimanche. En deux prises, avec des patients fictifs, c’était fait. « On a une bonne entente, un esprit de cohésion. Les urgences c’est un service particulier, nous avons voulu montrer qu’il y avait de la bonne humeur, des rires aussi », poursuit Nicole Moreau.