CATASTROPHE NATIONALE AU DAAKA Plus de 22 morts et 100 blessés

Le Sénégal est en deuil depuis hier. En effet, un incendie d’une rare violence a tué plus de 22 pèlerins à Médina Gounass, et causé plus de 100 blessés, transférés dans les hôpitaux des régions de Kolda et Tambacounda. Les dégâts matériels sont très importants, selon plusieurs témoins.

Le Daaka de Médina Gounass a toujours enregistré des incendies, mais celui d’hier était d’une rare violence. Ce mercredi 12 avril 2017, un peu après 16 heures, l’incendie s’est déclaré, et s’est emparé de plusieurs cases. La furie des flammes a tout emporté sur son passage, réduisant en cendres les tentes de fortune. Dépassés dans un premier temps par la violence des flammes, les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire le feu après des heures et des heures de lutte. Le bilan est lourd. Plus 22 personnes ont perdu la vie, plus de 100 autres sont blessées gravement. Le décompte final risque d’être plus macabre étant donné que les sapeurs-pompiers ne semblaient pas en nombre suffisant pour juguler le fléau. Une partie des personnes blessées a été transférée à l’hôpital régional de Tambacounda dont le plateau technique laisse à désirer. L’hôpital, n’existe que nom. Les victimes ont été prises en charge selon les moyens du bord. Certains médecins ont demandé l’aide du gouvernement pour approvisionner l’hôpital en médicaments.

Selon un témoin qui a requis l’anonymat, l’incendie serait causé par un fumeur qui aurait jeté le mégot de sa cigarette dans la nature. D’autres parlent d’une bonbonne de gaz qui aurait explosé et aurait occasionné cet incendie qui a ôté la vie à plus de 20 personnes. La gendarmerie a ouvert une enquête. Avant le sinistre, plus de 5 personnes avaient déjà perdu la vie dans un accident de la circulation. La 76ème édition du ‘’Daaka’’, une retraite spirituelle où ne sont présents que des hommes, a démarré samedi et se poursuivra jusqu’au 17 avril. Cette manifestation attire chaque année des milliers de pèlerins venus de plusieurs pays de la sous-région. Le nombre de pèlerins s’accroît d’année en année. Le Daaka qui se tient en pleine brousse, a été initié par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ, alias Mamadou Hawoly Bâ, né en 1900 dans le village de Thikité, dans le département de Podor (nord). Il est décédé en 1980 à Dakar, suite à une maladie qu’il contracta au cours de son célèbre pèlerinage à Fès. Il est enterré à Médina Gounass, cité religieuse qu’il a créée en 1936.