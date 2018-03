Cauris d’Or 2018, l’ORIGINAL : la fête de l’Excellence

REWMI.COM- L’édition 2018 de la prestigieuse cérémonie de remise des Cauris d’Or aura lieu le samedi 7 avril 2018 à l’hôtel King Fahd Palace. Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), initiateur de l’événement, va fêter, en partenariat avec le secteur privé national et international, l’Entreprise mais aussi l’Excellence. Cet événement d’envergure internationale, qui consacre le culte de l’Excellence, se tiendra sous le haut patronage de son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal et sous la présidence effective de Monsieur Mahammad Boun Abdallah Dione, Premier ministre du Sénégal. Rendez-vous est pris le 7 avril 2018 pour célébrer les talents les plus prestigieux dans tous les domaines de la vie économique.