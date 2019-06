CDC: C’est lui le successeur d’Aliou Sall

Le Directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmet Tidiane Bâ est le nouveau Dg de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Il remplace le maire de Guédiawaye et frère du président de la République, qui a démissionné hier, mardi, de son poste suite aux révélations de BBC dans le reportage intitulé “Scandale à 10 milliards de dollars”.

Diplômé en économie et gestion, Cheikh Bâ est sorti de l’École nationale d’administration (Ena) de Dakar comme inspecteur des impôts. À la Direction des Impôts et Domaines, il fut tour à tour chef du Centre des Grandes entreprises en 2009, directeur du recouvrement en 2011, directeur des services fiscaux spécialisés en 2012, avant d’être nommé directeur général en 2014.