La CDC se solidarise avec Aliou Sall

Le personnel de la CDC (Caisse de dépôt et de consignation) se dit surpris par la démission d’Aliou Sall à la tête de la structure. Face à la presse, moins de 24h, après la sortie du maire de Guédiawaye, le personnel lui témoigne toute sa solidarité. Devant leur siège où ils étaient rassemblés, ce matin, ces travailleurs disent avoir appris la nouvelle avec étonnement. Pour eux, Aliou Sall est le meilleur pour cette structure étatique. « Nous sommes convaincus que Monsieur Aliou Sall dispose de toutes les qualités humaines et professionnelles ainsi que toutes les compétences pour mener à bien les missions assignées à la CDC », a déclaré Elhadj Amadou Samba. Selon lui, Aliou Sall a enregistré d’importants résultats qui font que le personnel manifeste solidairement son profond désaccord à sa démission. « Dès sa nomination en 2017, Monsieur Aliou Sall s’est employé à mettre en place les meilleures pratiques en matière de gestion, instaurer la confiance des partenaires, moderniser l’institution, améliorer le niveau des ressources, développer de grands projets et diversifier les activités de la CDC », a témoigné M. Samba qui a faisait office de porte-parole du personnel.