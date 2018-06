L’Albiceleste s’est heurtée à une Islande solide défensivement. On attendait la Pulga au tournant après le triplé de CR7 la veille face à l’Espagne (3-3). Mais Leo Messi a vu son penalty détourné par Halldorsson et échoué à donner un avantage décisif aux siens dans un match assez fermé. Les Argentins devront être plus forts notamment au milieu jeudi face à la Croatie (21h). De leur côté les Islandais, dont c’est la première participation au Mondial, affronteront vendredi les Super Eagles.