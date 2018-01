Cédric Bakambu devient le joueur africain le plus cher de l’histoire

Taxes comprises, Beijing Guoan s’apprêterait à débourser 74 millions d’euros pour recruter l’attaquant de Villarreal, Cédric Bakambu. Ce montant ferait du Congolais le joueur africain le plus cher de l’histoire.

En instance de départ vers le Beijing Guoan, l’attaquant de Villarreal, Cédric Bakambu, va entrer dans le livre des records. En effet, l’international congolais va devenir le joueur africain le plus cher de l’histoire ! Le club chinois va lever sa clause libératoire de 40 millions d’euros, mais il va aussi devoir s’acquitter de nouvelles taxes imposées par la Fédération afin de décourager les clubs de dépenser des fortunes pour attirer des recrues étrangères. Au total, Beijing Guoan va verser 74 millions d’euros pour s’offrir le Léopard, affirme L’Equipe ! A ce prix-là, l’ancien Sochalien devance le Guinéen Naby Keita, pour qui Liverpool va dépenser 51,9 millions d’euros l’été prochain, qui s’apprêtait à devenir le joueur africain le plus cher de l’histoire. Le buteur de 26 ans signera pour 4 ans et bénéficiera d’un salaire annuel de 18 M€ brut en Chine.

Bakambu, puis Aubameyang ?

En début de semaine, la Fédération chinoise s’est inquiétée de la flambée des prix qui est partie pour se poursuivre sur le marché des transferts malgré les règles mises en place. Au cœur de l’inquiétude de l’instance, la rumeur Pierre-Emerick Aubameyang, à nouveau annoncé avec insistance dans le viseur de clubs chinois (Guangzhou Evergrande et Beijing Guoan), avec une possible offre de 70 millions d’euros pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Mais comme pour Bakambu, les prétendants du Gabonais pourraient payer cette taxe ou mettre sur pied un moyen pour l’éviter. « L’information selon laquelle deux clubs sont soupçonnés de se livrer à une surenchère pour ce transfert nous préoccupe beaucoup, socialement », a lancé la Fédération mettant ainsi en garde les courtisans de l’ancien Stéphanois. Affaire à suivre…

L’Equipe