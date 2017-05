Célébration des 15 ans du centre de recherche de Keur Socé : Moustapha Niasse magnifie la mission sociale de l’enseignement supérieur

Le Soleil- Le Centre de recherche et de formation du Service de parasitologie et de mycologie de la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), basé à Keur Socé (département de Kaolack), a célébré, le 20 mai 2017, ses 15 ans d’existence. Une tribune pour Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, de magnifier la mission sociale de l’enseignement supérieur.

Le Centre de recherche et de formation de Keur Socé, une structure de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh de Dakar (Ucad), a célébré, le 20 mai 2017, les 15 ans d’actions de recherche sur le paludisme. La cérémonie a coïncidé avec le lancement officiel des activités dudit centre par le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse. C’était en présence du recteur de l’Ucad, le Pr Ibrahima Thioub, et du chef du Service de parasitologie et de mycologie de ladite faculté, le Pr Oumar Gaye.

Evoquant les missions assignées à l’enseignement supérieur dans notre pays, le natif de Keur Madiabel, distant d’une dizaine de kilomètres du centre, a magnifié son apport dans la lutte contre le paludisme en initiant une nouvelle approche basée sur un test de diagnostic et un traitement préventif validé au niveau national par le Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) et l’Oms. « L’Université s’adosse sur quatre piliers que sont la formation, la recherche fondamentale, celle appliquée et la dernière, symbolisée au sein du Centre de recherches et de formation de Keur Socé, l’utilisation des résultats au service des populations », a déclaré Moustapha Niasse.

Ce centre dont les activités ont démarré en 2002 a joué un rôle de précurseur dans le développement du Test diagnostic pour le traitement du paludisme. Une approche systématisée dans notre pays, à en croire le responsable dudit centre. « Les résultats des recherches sur les résistances liées à la maladie du paludisme ont permis de développer une stratégie de lutte basée sur une détection systématique avant tout traitement. L’innovation apportée par les chercheurs de ce centre a permis une évolution par une approche communautaire », a soutenu le Pr Oumar Gaye.

A signaler qu’en dehors du paludisme ce centre, situé à une dizaine de kilomètres au Sud-Est de la commune de Kaolack, travaille sur d’autres pathologies : les Infections respiratoires aiguës (Ira) chez l’enfant, les parasites intestinaux, l’anémie, la nutrition, la santé de la reproduction…

Elimane FALL