Céline Dion : son départ très surprenant de son hôtel parisien sous une pluie de confettis

Les vacances sont déjà finies pour vous et vous avez quitté votre chambre d’hôtel dans l’indifférence la plus totale. Mais quand Céline Dion remet les clés de sa suite, c’est une toute autre histoire ! Jeudi 10 août, la diva et ses jumeaux Nelson et Eddy ont quitté leur palace parisien. La fin d’un long séjour pour la chanteuse dans le cadre de sa tournée en France où elle a notamment donné des concerts à Bercy.

Céline Dion : sa délirante vidéo mode à Paris où elle mange du plâtre

Sa tournée européenne étant désormais bouclée, Céline Dion a fait ses valises pour rejoindre l’aéroport et se reposer chez elle un mois avant sa série de shows à Las Vegas, mi-septembre. Mais avant de s’envoler de Paris, la star a eu le droit à un départ triomphal. En sortant de son hôtel, l’interprète d’Encore un soir s’est retrouvée sous une pluie de confettis.

Très surprise de ce cadeau de départ, Céline Dion n’a pas caché sa joie. Comme une petite fille, la chanteuse a levé les bras pour sentir les confettis tomber sur elle. Les yeux pétillants, la star a tenté de profiter de la magie du moment avec ses deux fistons de 6 ans, totalement indifférents.