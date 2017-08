Céline Dion et Pepe Munoz sont devenus inséparable

Toujours aussi sexy et radieuse, Céline Dion a été aperçue ce mardi 1er août à la sortie de l’hô­tel pari­sien le Ritz. Vêtue d’une longue robe à corset noire et blanche, la star québé­coise était comme à son habi­tude au bras de son danseur Pepe Munoz, qu’elle a déposé au bas de la luxueuse avenue George V avant de rentrer. Insé­pa­rables à la ville comme à la scène depuis plusieurs mois, Céline Dion et Pepe Munoz ne cessent d’at­ti­rer l’at­ten­tion des papa­razzi et pour cause, leur compli­cité suscite chaque jour de nouvelles rumeurs de liai­son.

Des ragots rapi­de­ment démen­tis par le très bien informé site TMZqui affirme qu’ils sont tout simple­ment amis et qu’ils partagent de nombreux inté­rêts communs. Une chose est sûre, leur rencontre a permis à la chan­teuse d’al­ler de l’avant depuis le décès de son mariRené Ange­lil. C’est aussi à son danseur qu’elle doit sa nouvelle image : plus cool, plus rock aussi, Céline Dion aborde le cap de la cinquan­taine avec le sourire. Depuis qu’elle appa­raît au côté de Pepe Munoz, la diva semble débor­dante d’éner­gie et surtout très épanouie.