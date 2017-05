Cellou Dalein Diallo élu vice Président exécutif de l’Internationale libérale

L’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo leader de l’UFDG, est élu vice Président éxecutif de l’Internationale libérale. Il fait désormais partie du bureau éxecutif de l’organisation qui comprend 10 personnalités dont 2 africains, Hakima El Haité, la ministre de l’environnement du Maroc, qui a été élue au poste de Présidente adjointe et lui même vice Président. Cellou Dalein était, depuis 2014, vice Président honoraire comme le President Alassane Dramane Ouattara et d’autres Premiers ministres, anciens ou en exercice. L’Internationale libérale représente une fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux (sociaux-libéraux) du monde entier, fondée en 1947 sous l’appellation Union mondiale des partis libéraux. Cette association a actuellement son siège à Londres.

