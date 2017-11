Cem Télémaque Sow de Saint-Louis : Un projet d’établissement pour réhausser le niveau des élèves

Le Soleil- Créé en 1965 et disposant actuellement de 13 salles de classe pour 607 élèves, le collège d’enseignement moyen (Cem) Télémaque Sow de Saint-Louis, situé à Diawling, dans le faubourg de Sor, va subir une profonde mutation, a annoncé, ce week-end, son directeur, Mbaye Cissé. Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie officielle de lancement du projet d’établissement de cette école. Il a indiqué que l’équipe pédagogique, après avoir constaté que le niveau des élèves a baissé, que les résultats enregistrés sont de moins en moins satisfaisants, a jugé nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un projet d’établissement intitulé « Amélioration de l’enseignement des mathématiques et des sciences pour la réussite de chaque élève ». Le budget prévu pour ce projet est de 5.400.000 FCfa.

A la fin, a précisé M. Cissé, chaque élève du Cem devra se rendre compte que son niveau a été relevé. « On ne parle plus de la réussite des élèves, mais plutôt de chaque élève », a-t-il avancé.

La première activité de ce programme, a-t-il précisé, c’est l’organisation de cette cérémonie de lancement, en vue d’inciter les parents d’élèves, les enseignants, les élèves, d’autres acteurs et partenaires du Cem, à adhérer massivement à ce projet d’établissement.

L’équipe pédagogique, a poursuivi le directeur de l’établissement, a prévu de mettre en œuvre 11 activités qui permettront d’organiser des cours de renforcement et de remédiation au profit des élèves. « Les plus faibles seront forts et ceux qui ont déjà un bon niveau seront plus forts ».

Résolument engagés à réaliser ce projet dans de bonnes conditions, Mbaye Cissé et ses collègues enseignants vont d’abord rendre l’environnement agréable en repeignant le bâtiment qui abrite le Cem.

Mbagnick Kharachi DIAGNE