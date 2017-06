Centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Kolda : L’entreprise chargée des constructions sommée d’accélérer les travaux

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, somme l’entreprise chargée des travaux de construction du Centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Kolda d’accélérer les travaux.

Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a effectué, le 16 juin 2017, une visite de quelques heures à Kolda pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de l’Espace numérique ouvert (Eno) et du Centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Il s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux de l’Eno où les engagements qui avaient été pris par l’entrepreneur lors de sa dernière visite du chantier, il y a environ deux mois, sont plutôt, bien respectés. Les travaux avancent ainsi normalement et il ne reste, aujourd’hui, que le volet informatique et l’aménagement intérieur qui devraient, en principe, être réalisés dans les tout prochains jours. Ce qui permettra à l’entreprise de commencer le carrelage et la finition définitive des travaux.

Par contre, au Centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Kolda, les travaux ont certes connu une certaine avancée, au cours des deux dernières semaines, mais il reste encore beaucoup à faire. Le ministre de l’Enseignement supérieur demande à l’entrepreneur, qui a pris beaucoup de retard par rapport à ses engagements, d’accélérer la cadence pour respecter le délai de livraison du chantier. « Lors de notre dernière visite, un certain nombre de constats avait été fait : d’abord, des malfaçons ; ensuite, un retard sur le chantier. Pour ce qui est des malfaçons, des remédiassions ont été faites puisque le maître d’œuvre a maintenant un représentant permanent sur le site et qu’il a pris des mesures, nous avons vu l’impact de ces mesures, c’est quelque chose à encourager. Il y a eu aussi des avancées sur le chantier. Cependant, il faut constater que ces avancées ne sont pas à la mesure des engagements qui avaient été pris. C’est pour cette raison que nous demandons à l’entreprise d’accélérer le travail », déclare Mary Teuw Niane qui promet de revenir sur le chantier dans le courant du mois d’août prochain pour vérifier l’évolution des travaux. Il demande à l’entreprise de prendre suffisamment d’ouvriers pour livrer le chantier dans les délais requis. L’Agence de construction des bâtiments et édifices publics et la Direction de la maintenance des constructions des établissements de l’enseignement supérieur avaient fait le même constat qui expliquerait, en grande partie, les retards notés dans le déroulement des travaux.

Mamadou Aliou DIALLO